Shaw: “Prendetemi per stupido, ma il Manchester United può vincere la Champions”

L'esterno inglese crede nella forza della sua squadra

Guai a dare il Manchester United per morto, soprattutto in una competizione con gare secche come la Champions League. Non dice esattamente così Luke Shaw, ma il senso è questo. I Red Devils credono nella possibilità di trionfare nell'ambita Coppa europea e, come riporta il Mirror, l'esterno inglese ha caricato l'ambiente andando anche contro il parere generale dei media e, forse, anche di qualche tifoso.