Shearer duro col Manchester United: “Vedo il caos e giocatori pieni di scuse”

Il commento dell'ex leggenda del calcio inglese sui Red Devils

Il Manchester United non sta vivendo una grande stagione e specialmente il 2022 non ha ancora regalato grossi momenti di gioia, anzi... I Red Devils, nonostante il "triplo" cambio di allenatore, non stanno trovando i successi e le prestazioni che possano aiutare a salire tra le prime quattro di Premier League. Neppure con Rangnick in panchina le cose sono migliorate, almeno a livello di risultati. Una situazione che ha dato adito a tante discussioni. L'ultimo a parlare del club di Manchester è stato Alan Shearer che al The Athletic non ha risparmiato pesanti critiche alla società e ai calciatori.