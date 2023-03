Shearer impressionato da Haaland: “Se non segna non dorme di notte. Può fare 60 gol”

Non smette di segnare Erling Haaland con la maglia del Manchester City e impressiona pure chi di gol se ne intende come Alan Shearer . L'ex calciatore, infatti, parlando alla BBC ha detto la sua sui numeri monstre del norvegese - autore di una tripletta nel weekend nel match di FA Cup - e su come l'attaccante viva solo per fare gol.

MENTALITA' - "Alcuni giocatori potrebbero dire: 'Voglio fare 20 gol a stagione'. Lui no: lui ne vuole 30, 40, 50. Potrebbe anche farne 60 in questa stagione. Voglio dire, è pazzesco", ha detto Shearer spiegando come lui stesso sia rimasto impressionato dai numero del bomber del Manchester City. "Come ho detto, alcuni sono contenti di fare un certo numero di gol, altri noi. Haaland vuole sempre di più. I più grandi e i migliori vogliono sempre di più. Davvero, sempre di più. Non sono mai soddisfatti perché quella sensazione di segnare un gol... beh, non c'è niente di simile. Lui sono convinto che non dorme la notte se non segna".