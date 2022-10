Shearer sicuro: “Haaland? Al City anche Kane avrebbe gli stessi numeri…”

Numeri che, secondo la leggenda inglese, sono da attribuire non solo al bomber in quanto tale, ma in generale alla forza del club allenato da Pep Guardiola. Infatti, al The Athletic , Shearer ha spiegato come le cose sarebbero potute andare diversamente se lo scorso anno Harry Kane avesse detto sì al club Citizens.

HAALAND E KANE - "Haaland ha iniziato in modo incredibile al Manchester City ed è un talento straordinario, ma qualsiasi attaccante di qualità segnerebbe tante reti nella squadra di Guardiola. Per esempio Harry Kane", le parole di Shearer. "Se Kane avesse detto sì al City non ci sarebbe stato forse spazio per Haaland in questa squadra e Harry avrebbe segnato lo stesso numero di gol qui. Questa (il Manchester City ndr) è la terra dei sogni per qualsiasi attaccante. Anche Kane farebbe il recordo di gol qui. Al Tottenham lui partecipa al gioco perché il centrocampo Spurs non ha la stessa creatività del City. Haaland, invece, non deve preoccuparsi di partecipare al gioco ma solo di segnare le opportunità che avrà. Una dopo l'altra..."