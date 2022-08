Shock Borussia Dortmund, da 2-0 a 2-3 nei minuti di recupero con il Werder

Il Borussia Dortmund ha subito una sconfitta clamorosa nella terza partita della stagione di Bundesliga. La squadra dell'allenatore Edin Terzic in vantaggio per 2-0 fino all'88' contro il neopromosso Werder Brema, poi ha perso 2-3 con le reti arrivate nei minuti di recupero. Julian Brandt ha segnato il primo gol per i gialloneri prima dell'intervallo. Raphael Guerreiro ha raddoppiato con un brillante tiro dalla distanza al 77'. Ma il Brema ha colpito nel finale. Protagonisti i tre subentrati: gol di Joker Lee Buchanan ha dato una nuova speranza al Werder (90'): Niklas Schmidt e Oliver Burke, anch'essi entrati in campo da poco hanno ribaltato il Dortmund nei minuti di recupero (93' e 95'). Per il Brema è stata la prima vittoria dopo il ritorno in Bundesliga. Per il Dortmund uno shock senza precedenti.