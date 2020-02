Shock in Bundesliga, bambina di 14 mesi perde la vita durante Paderborn – Bayern

Bundesliga sotto shock. Ieri durante la partita tra Bayern Monaco e Padeborn una bambina di 14 mesi è caduta di peso ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. I medici però non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Poco dopo si è scoperto che la piccola era la nipote dell’attaccante del Paderborn Streli Mamba.

Un terribile incidente sul quale si sta ancora indagando. Il Paderborn ha poi rilasciato un comunicato nel quale ha espresso massimo appoggio alla famiglia del giocatore.

Anche il Bayern ha voluto esprimere vicinanza.