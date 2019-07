Show di Ibrahimovic con tripletta nel derby di Los Angeles: “Grave errore paragonarmi a Vela”

Ha già fatto il giro del mondo la notizia che Zlatan Ibrahimovic ha “ammazzato” il derby di Los Angeles con i suoi Galaxy, rifilando una tripletta nel 3-2 al L.A. United. I due gol della formazione avversaria sono stati realizzati da Carlos Vela, messicano di 30 anni che proprio recentemente è stato accostato e paragonato al gigante svedese. Dopo la strepitosa prova in campo, Ibrahimovic ha rilasciato queste parole alla stampa: “Non ho lavorato tutta la carriera per venire in Mls ed esser paragonato a Carlos Vela, i media hanno commesso un grave errore. Non confronti le Ferrari con le Fiat, stasera ho dimostrato di essere il migliore del campionato”. L’ex Milan, Inter e Juventus, fra le altre, al momento ha raggiunto quota 16 gol in 17 partite dell’attuale stagione di Mls.