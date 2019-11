Sidibé e il trasferimento in Inghilterra: “Liverpool città triste. Piove sempre. Ecco perché tutti scelgono di vivere a Manchester…”

Nuova vita per Djibril Sidibé, difensore francese dell’Everton arrivato dal Monaco in estate. Parlando a L’Est Eclair, il classe 1992 ha confessato alcune particolari problematiche legate al suo ambientamento in Inghilterra.

Curiosamente, il giocatore ha scelto di vivere a Manchester e non a Liverpool, nonostante la città sia più distante rispetto al campo di gioco e al centro allenamenti. Il motivo? Il tempo e la pioggia incessante.

CITTA’ TRISTE – “A poco a poco mi sto ambientando. Non è facile ma devo dire che sta andando bene”, ha detto Sidibé. “Vivo vicino a Manchester, come la maggior parte dei giocatori di Liverpool ed Everton. Perché? Diciamo che Liverpool è una città un po’… triste. L’inglese? Sto imparando, e anche i miei figli”. Ma il vero shock, per il difensore è stato il tempo: “Ho scelto la Premier League anziché la Spagna o l’Italia per seguire ciò che hanno fatto Bernardo Silva, Mendy e Fabinho (ex Monaco ndr) ma c‘è una ragione se vivono tutti a Manchester. Quando lasci il sole del Mediterraneo per la pioggia di Liverpool, questo ti colpisce in maniera forte. Non è facile vivere così tutti i giorni, ma ci riesci. Ne ho già avuto un assaggio quando ero a Lille. Qui, nel nord dell’Inghilterra, piove davvero tutto il tempo. Dalla mattina alla sera. Questo fa parte della mia nuova vita, anche se di tanto in tanto non mi dispiacerebbe un raggio di sole. La carriera di un calciatore è breve, quindi devo saper affrontare anche questa sfida”.