Silvestre e la rissa Ferguson-Beckham: “Tutti erano scioccati”

Era il lontano 2003 quando dopo una sfida di FA Cup tra Manchester United e Arsenal, Sir Alex Ferguson, all’epoca manager del Manchester United, e David Beckham furono protagonisti di un accesa discussione che sarebbe potuta diventare una violenta rissa. Solo l’intervento degli altri calciatori permise alla situazione di non degenerare oltre il dovuto. A raccontare l’accaduto è stato Mikael Silvestre, ex centrale difensivo dei Red Devils, ai microfoni di FourFourTwo.

Silvestre racconta la rissa tra Ferguson e Beckham

L’ex difensore, con un passato anche in Italia, ha raccontato nel dettaglio quell’episodio: “Io ero lì. Tutti erano scioccati, ma cose del genere succedono spesso negli spogliatoi”, ha detto Silvestre. “Il mister ha scagliato un calcio verso una scarpetta, è stato un caso che poi abbia colpito la faccia di Beckham. Lui era molto arrabbiato e siamo dovuti intervenire per prevenire la rissa. Ma quella situazione fu senza dubbio la fine del rapporto. Tutto ciò ha influenzato il rapporto tra loro ed è stato anche per questo che in estate Beckham si è trasferito al Real Madrid”. Nella sua biografia, anche Sir Alex Ferguson aveva raccontato proprio quei momenti caldi con l’ex Spice Boy: “Beckham era a circa tre metri e mezzo da me, tra noi sul pavimento c’era una fila di scarpette. David imprecò, andai verso di lui e, mentre mi avvicinavo, presi a calci uno scarpino. Lo colpii proprio sopra l’occhio. Lui si scagliò verso di me ma gli altri giocatori lo fermarono. Il giorno seguente la storia era su tutti i giornali e fu proprio in quei giorni che dissi alla società che David avrebbe dovuto lasciare il club”.