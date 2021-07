Simeone: “Auguro a Griezmann di vincere col Barcellona. Su De Paul…”

Il tecnico dell'Atletico Madrid sulla nuova stagione e le voci di mercato

Redazione ITASportPress

Intervenuto ai microfoni di As, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha parlato dei temi caldi della nuova stagione, tra calciomercato e sfida alle rivali.

Non poteva mancare una domanda sui rumors che vorrebbero Antoine Griezmann di ritorno in colchoneros in un ipotetico scambio con Saul: "Ho un ottimo rapporto con Griezmann. Un bellissimo rapporto al di là dello sport, dato che le mie figlie giocano con i suoi figli. Al di là di tutto quello che ha dato all'Atletico, voglio che faccia bene al Barcellona, ​​è un giocatore straordinario. Al Barcellona, pur ​​avendo avuto stagioni senza regolarità, non scende mai sotto i venti gol. Sono numeri importanti e spero si possa consolidare il giocatore che è stato agli Europei, ai Mondiali, nei cinque anni con noi... non mi aspetto altro che vederlo trionfare al Barcellona", ha detto Simeone.

Da un potenziale ritorno ad un acquisto ufficiale, quello di Rodrigo De Paul: "Sono un tifoso del Racing, l'ho visto all'esordio, quando giocava in un'altra posizione. Poi ha cambiato ancora nelle altre esperienze e in Italia ha avuto una crescita enorme. Ha giocato in tutti i ruoi e ha un ottimo rapporto col pallone. Abbiamo un centrocampo importante con Herrera e Koke e sono sicuro che uno come De Paul ci può essere d'aiuto e aumentare la competizione tra i calciatori".

Una chiosa, molto affilata, sulle rivali Barcellona e Real Madrid: "Sanno di non poter sbagliare. Squadre come loro, ma anche come Bayern, United o Juventus saranno sempre considerate le migliori. Ma in ogni caso la Liga dello scorso anno ha dimostrato che si può lottare. Vedasi i risultati del Siviglia e del Villarreal".