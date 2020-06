Simeone: “Come risolverei i problemi in casa Barcellona? Magari con una tazza di caffé…”

Diego Simeone e il suo Atletico Madrid si preparano alla gara di questa sera in Liga contro il Barcellona. Una partita senza dubbio con tanta attesa, anche e soprattutto per la situazione che si sta vivendo in casa blaugrana con lo spogliatoio che sembra remare contro Setien e il suo staff tecnico. Parlando nelle ore precedenti alla gara, il mister dei Colchoneros è intervenuto proprio a proposito dei rivali e del loro momento. Seppur non sbilanciandosi sui catalani, Simeone ha commentato come si comporterebbe lui se una cosa simile dovesse capitare all’interno della sua squadra.

Simeone: “Se ci fossero problemi li risolverei con una tazza di caffé”

“Come risolverei i problemi in casa Barcellona? Mi conoscete e non mi piace parlare di quello che succedere nelle altre squadre, specialmente quando si tratta di mettere bocca nelle vicende dello spogliatoio”, ha detto Simeone. “Posso solo dire come mi comporto con la mia squadra e dico che cerco sempre di proteggere i ragazzi e il feeling del gruppo. Credo che i rapporti siano fondamentali per fare bene come squadra. La cosa più importante e allenare la testa e la parte emozionale. Per la mia squadra tutto questo ha un ruolo chiave”. Ma poi, anche con un pizzico di ironia: “Se succedesse qualcosa di simile a ciò che accade al Barcellona nell’Atletico? Beh, sicuramente non lo direi pubblicamente. Proverei a risolverlo durante le partite o in allenamento. Oppure penso che magari con una tazza di caffé e una chiacchierata informale si potrebbero risolvere certi problemi…”.

Vedremo dunque stasera come si comporteranno le due squadre. Il Barcellona ospita appunto l’Atletico Madrid al Camp Nou per quello che sarà il big match di Liga della giornata. Il Real Madrid capolista spera in un favore da parte dei cugini concittadini…

