Simeone cuore Atlético: sì al rinnovo con ingaggio ribassato

In base a quanto trapela l’intesa sarebbe stata raggiunta su base triennale. Simeone firmerà quindi fino al 30 giugno 2027 e sembra aver accettato la richiesta del club di abbassare il proprio ingaggio per rientrare nel nuovo tetto salariale previsto dalla società, già sposato da big dello spogliatoio come Antoine Griezmann. L’annuncio è atteso per la prossima pausa della Liga, a novembre.