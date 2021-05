Simeone fa festa: il suo Atletico è campione di Spagna. Real secondo

Undicesimo titolo per la squadra del Cholo Simeone il secondo del tecnico sulla panchina

Palpitanti ultimi 90 minuti della Liga. A vincere il torneo per l'undicesima volta nella storia è stato l’Atletico Madrid che ha vinto in trasferta sul terreno del Valladolid per 2-1 dopo essere stato sotto per un tempo. La squadra del presidente Ronaldo Nazario aveva bisogno di punti per salvarsi e l'impresa stava per arrivare grazie al gol di Plano al 12', ma poi Correa e Suarez hanno ribaltato il risultato nella ripresa e respinto gli assalti del Real Madrid che ha vinto in casa al 90' contro il Villarreal 2-1 con un gol di Modric. Classifica finale Atletico 86, Real 84. I blancos erano in vantaggio negli scontri diretti e in caso di arrivo alla pari si sarebbero confermati campioni. Seconda Liga per il tecnico Simeone, col Cholo che ha vinto, da giocatore, anche la 9ª. Questi i verdetti della Liga numero 90: in Champions League vanno Atletico, Real, Barcellona e Siviglia. In Europa League Real Sociedad e Betis, Villareal in Conference. Retrocedono in seconda divisione Eibar, Valladolid e Huesca.