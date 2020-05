Simeone, il mantra: “La chiave è la difesa”

Difensivista? No, semplicemente Cholismo allo stato puro. Diego Pablo Simeone si racconta ai microfoni di Fox Sports e lo fa parlando della sua filosofia di gioco, spesso criticata, che gli ha permesso di coniare un termine tutto suo. Non si tratta solo di stare dietro e difendere, ma di organizzare il gioco alla perfezione e vivere in campo dando sempre il 100%.

Simeone: “La chiave è la difesa”

Saper difendere è un’arte complessa che non significa solo aspettare gli avversari. Lo sa bene e prova a spiegarlo Diego Pablo Simeone. Il tecnico dell’Atletico Madrid ha spiegato il suo modo di intendere il calcio: “Tutti dicono che noi colchoneros abbiamo uno stile difensivo. Ogni giorno vediamo grandi giocatori ma quelli che sanno difendere sono pochi. Le squadre che difendono meglio sono quelle che vincono. La chiave è la difesa. Chiunque può avere grandi calciatori in attacco, soprattutto le migliori squadre, i top club, ma il problema è sempre lo stesso: saper difendere. Quanti ci riescono?”. Ma nella mente e nei ricordi di Simeone, anche una squadra che di difensivo aveva ben poco, almeno nei noi: “Nel mio primo Atletico Madrid giocavano Diego, Arda Turan, Falcao e Adrian, oltre a due esterni offensivi come Juanfran e Filipe Luis. Eppure tutti dicevano che eravamo una squadra difensiva”. Eppure, le doti offensive di tutti quei giocatori erano ben note. Insomma, la chiave è la difesa, ma la mentalità e l’organizzazione fanno tutto il resto… Bravo Cholo…

Correa: “Atletico Madrid pronto a ripresa”

Restando in casa Colchoneros, c’è chi non vede l’ora di tornare in campo dopo lo stop per il coronavirus. Angel Correa, fantasista del club, ha parlato ai canali ufficiali dell’Atletico Madrid: “A casa ci siamo allenati bene, si nota dalle condizioni fisiche con cui ci siamo presentati in campo in questi giorni. Il ritorno della Liga ci dà un’allegria immensa, ne abbiamo tutti bisogno non solo noi calciatori”