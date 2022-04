Simeone, l’emozione per minuto di silenzio per suo padre: “Non lo dimenticherò mai”

Il Cholo emozionato dopo il minuto di silenzio in onore di suo padre, morto lo scorso 25 marzo

Una doppietta di Joao Felix e una di Luis Suarez hanno regalato la vittoria all'Atletico Madrid contro l'Alaves. Quattro reti e tre punti per la squadra di Diego Pablo Simeone che, insieme a tutto il pubblico del Wanda Metropolitano, si è stretta attorno al proprio mister in un momento così triste come quello che si può passare dopo la morte del proprio padre. Soltanto pochi giorni fa, infatti, il grave lutto per il Cholo che non è andato dimenticato tra i tifosi e i giocatori Colchoneros.