Simeone, maxi proposta dall’Arabia: ci prova l’Al Ahli

Proposta importante per il mister dell'Atletico Madrid corteggiato dall'Arabia Saudita.

Continua il forte interesse dei club sauditi verso il calcio europeo, con molti giocatori già partiti e molti altri pronti a farlo. Non sono immuni alla proposte anche gli allenatore e, come riportato da Marca, l'ultimo in ordine di tempo ad essere finito nel mirino del calcio dell'Arabia Saudita è Diego Pablo Simeone, attuale tecnico dell'Atletico Madrid.