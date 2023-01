Simeone pronto all’addio all’Atletico Madrid: la bomba dalla Spagna

Diego Simeone non sarà più l'allenatore dell' Atletico Madrid . La bomba arriva dalla Spagna dove El Chiringuito riporta che il mister non continuerà, dalla fine di questa stagione, la sua avventura alla guida del club.

Il Cholo ha lasciato un segno indelebile nella storia recente della società dei Colchoneros vincendo due volte LaLiga (2014 e 2021), una Coppa di Spagna (2013), una Supercoppa (2014), due Europa League (2012 e 2018) e due Supercoppe europee (2012 e 2018). La squadra è arrivata a competere con le squadre più forti in Spagna e in Europa ma nelle ultime stagioni, qualcosa non è andato come previsto.