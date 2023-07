Simeone stronca Joao Felix: “Nessuno è più importante dell’Atletico Madrid”

In casa Atletico Madrid continua a tenere banco il futuro di Joao Felix . Il portoghese non ha mai fatto mistero negli ultimi mesi di non voler restare in Colchoneros e, sul suo conto, diversi sono stati i rumors di mercato. A voler chiarire alcuni aspetti della vicenda ci ha pensato il mister Diego Pablo Simeone dando una dura stoccata al giocatore.

"La cosa più importante che bisogna dire su questo tema è che nessuno di noi in questa squadra è più importante dell'Atletico Madrid. Nessuno, ma proprio nessuno, può mettersi al di sopra dell'Atletico", ha detto il Cholo in conferenza stampa dalla tournée asiatica. "Quando arriviamo in questo club ne notiamo subito i valori: impegno, umiltà, rispetto. Valori che dobbiamo dimostrare giorno per giorno, fino all'ultimo. Se Joao Felix giocherà in questo pre-campionato? Cercheremo di assicurare minuti a tutti i giocatori, in modo da mettere ritmo nelle gambe. E proveremo a dare alla gente ciò che vuole, ossia vedere giocare calciatori importanti. E Joao Felix e Griezmann sono due giocatori importanti, esattamente come lo sono Rodrigo De Paul, Savic e tutti gli altri che fanno parte della squadra".