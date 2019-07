Simpson saluta Leicester: “Sono come una famiglia, ho pianto molto. Sulla morte di Vichai…”

Contro il Chelsea, nell’ultima giornata della scorsa Premier League, aveva trattenuto le lacrime, ma poi in privato ha confessato di essersi lasciato andare, e non poco. Stiamo parlando del terzino Danny Simpson, che dopo cinque stagioni al Leicester, con cui ha vinto il titolo in Inghilterra nel 2016 sotto la guida di Sir Claudio Ranieri, è pronto ad una nuova avventura. I particolari sono stati rivelati in una intervista esclusiva al Daily Mail: “È stato emozionante, allo stadio stavo per piangere molto, però non mi piace farlo davanti alla gente. In privato, però, è stato ben diverso, soprattutto nel momento in cui ho lasciato lo spogliatoio e lo stadio per l’ultima volta. Mi piacerebbe tornarci da avversario al King Power Stadium, ma non escludo che per me ci possa essere una esperienza all’estero”.

ATTACCAMENTO E VICHAI – Il difensore inglese, 32 anni, ha proseguito così: “È stato insolito vedere i ragazzi riunirsi il primo luglio senza di me, sono ancora molto vicino a loro, che considero una famiglia. Spesso faccio videochiamate con loro e qualche volta i preparatori atletici mi mandano ancora delle schede di esercizi per rimanere in forma”. Non ha vissuto però solo la vittoria della Premier, ma anche un momento delicato e tragico, quello della morte del presidente Vichai Srivaddhanaprabha in uno scontro sul suo elicottero avvenuto ad ottobre: “È stato devastante, non mi sembrava vero. Ero con gli altri alla notizia, ma stentavamo a credere riguardasse il presidente. Era come il padre di tutti, molto generoso, una delle persone più care e gentili che abbia mai conosciuto”.