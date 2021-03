Sion, Grosso delude e in Svizzera attaccano: “Si gioca alla roulette russa…”

Fabio Grosso e il suo Sion non sono brillanti, anzi… Il campionato svizzero vede la squadra del campione del mondo con l’Italia nel 2006 ferma a quota 22 punti in classifica. Ultimo posto in compagnia del Vaduz.

Dopo 23 gare giocate, sono davvero troppi pochi i punti ottenuti dal club tanto che in Svizzera si grida già al cambio di guardia o peggio…

Sulle colonne di Blick, uno dei principali media svizzeri, si parla proprio della situazione del Sion e già dal titolo si comprende come la posizione di Grosso sia assolutamente in bilico. “Roulette russa con Fabio Grosso”.

Secondo quanto si legge, il mister italiano è contestato unicamente per la parte sportiva. Infatti, si sottolinea come dal punto di vista umano i rapporti siano ottimi sia con la società che con i calciatori ma quello che mancano sono i risultati e soprattutto i punti in classifica. In modo particolare si fa riferimento ad alcune scelte discutibili da parte del campione del mondo come il cambio di capitano e il cambio di portiere titolare a stagione in corso. Continuare con Grosso significherebbe, come da titolo, “giocare alla roulette russa”.