Sion, ufficiale l’esonero di Fabio Grosso

Si è già conclusa al Sion l’avventura del tecnico Fabio Grosso. Il 42enne italiano, campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale azzurra, aveva preso il posto di Paolo Tramezzani, che a sua volta aveva guidato i vallesani negli ultimi mesi evitando lo spareggio retrocessione in extremis. Grosso, ritiratosi nel 2012, ha allenato prima della esperienza al Sion la Primavera della Juventus, il Bari, il Verona e il Brescia. Con i biancorossi del vulcanico presidente Constantin aveva firmato un accordo annuale la scorsa estate ma i risultati non positivi hanno subito incrinato i rapporti con la dirigenza e anche perchè molti tifosi hanno chiesto la testa del tecnico accusato senza mezzi termini di giocare alla roulette russa con la formazione. Oggi l’esonero con il comunicato ufficiale: “A seguito delle prestazioni sportive legate ai risultati della prima squadra, la dirigenza del club ha deciso di sollevare da allenatore della prima squadra da Fabio Grosso”. Il Sion è ultimo in classifica a pari punti con il Vaduz (22). Decisiva per Grosso la sconfitta contro il Lugano per 3-0.