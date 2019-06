Siviglia, bel gesto per avere sempre con sé gli ex calciatori Puerta e Reyes

Attraverso i propri canali web e social, il Siviglia ha comunicato che in tutte le partite della prossima stagione il capitano della squadra allenata da Julen Lopetegui indosserà la fascia con le scritte in ricordo di Antonio Puerta e José Antonio Reyes, rispettivamente due ex giocatori della formazione rojiblanca scomparsi accidentalmente nel 2007 e nel 2019, il primo per arresto cardiaco durante una partita e il secondo per un incidente stradale. Un bellissimo gesto per permettere a questi due campioni di essere ricordati come meritano e in qualunque circostanza, sempre vicini alla squadra nella quale sono cresciuti calcisticamente e umanamente. Oltre infatti alla C grande, che sta per “Capitano”, e al logo del club, sia per la fascia indossata in casa che per quella in trasferta vi sono le scritte con i numeri 16 e 10 con al fianco i nomi di Puerta e Reyes.