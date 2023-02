Caso Negreira, il Siviglia alza la voce: “Dubbi sull’integrità della Liga”

Continua a fare discutere in Spagna il “caso Negreira ” che vede coinvolti l’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli e il Barcellona, con il club blaugrana che ha corrisposto più di 6 milioni di euro come “consulenza” a Enriquez Negreira dal 2001 fino al 2018.

Il primo a commentare la vicenda era stato il presidente della Liga, Javier Tebas, che, oltre a esprimere una forte condanna per l’accaduto, ha ribadito inoltre che il club blaugrana non è punibile dal punto di vista sportivo perché le accuse son cadute in prescrizione. In ogni caso il numero uno del calcio spagnolo avrebbe parlato di 'vero e proprio scandalo nel paese'.