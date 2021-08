Siviglia, c’è Pjanic nel mirino

Si è raffreddata la pista bianconera

Sembra che l'opzione della 'Vecchia Signora' si sarebbe raffreddata per un Pjanic che vuole partire, ma che non ha intenzione di rinunciare allo stipendio, il che rende le cose molto difficili. Il Barça ha ipotizzato che, qualunque sia il destino del bosniaco, dovrà tagliare parte del suo stipendio. Vedremo se prenderà finalmente piede l'ipotesi Siviglia, che ovviamente è meno gradita negli uffici del club catalano in quanto rivale diretta in campionato.