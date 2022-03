Siviglia, contro il West Ham prezzi biglietti alle stelle: 9999 euro nelle curve

La mossa del club spagnolo per impedire ai tifosi avversari di riunirsi allo stadio

Il Siviglia pronto a tutto per gli ottavi di finale di Europa League dove affronterà gli inglesi del West Ham. Il club, come riportato da Marca, ha deciso di creare un'atmosfera decisamente intimidatoria per la squadra avversaria. In che modo? Provando ad impedire ai fan rivali di comprare i biglietti mettendoli alla cifra astronomica di 9.999 euro.