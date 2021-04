Siviglia-Granada: l’arbitro fischia, ma manca un minuto. I giocatori…

Episodio clamoroso durante Siviglia-Granada: l'arbitro fischia un minuto prima della fine, giocatori richiamati

Il Siviglia ottiene un’importantissima vittoria contro il Granada per 2-1, portandosi a -3 dall’Atletico Madrid primo in classifica. Per come maturato, è un risultato che passerà alla storia, soprattutto per quello che succede nei minuti finali. Perché l’arbitro Burgos Bengoetxea, dopo aver concesso quattro minuti di recupero, fischia un minuto prima della fine, salvo poi far riprendere la partita dopo qualche minuto per far disputare l'ultimo giro di orologio.