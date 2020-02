Siviglia, la previsione di Lopetegui: “Sapevo che avremmo pescato la Roma”

Nel sorteggio d Nyon la Roma ha pescato il Siviglia. La squadra di Fonseca giocherà la prima partita al Sanchez Pizjuan il 12 di marzo, con il ritorno poi all’Olimpico il 19. Una sfida al passato sia per Monchi che per i giallorossi. Julien Lopetegui, ex allenatore della nazionale spagnola ed ora al Siviglia, ha rivelato a Vamos de Movistar di aver avuto un presentimento riguardo al sorteggio: “Avevo detto a Monchi che avremmo incontrato la sua ex squadra, chiamiamola intuizione. Non mi interessa giocare prima o dopo in casa, è già tutto deciso: possiamo solo far bene e giocare al meglio possibile”.

DZEKO – “Affronteremo un grande club ma con la speranza e la voglia di passare il turno. Proveremo ad affrontarla con tutta l’ambizione del mondo. Conosciamo molto bene la Roma, ha molti giocatori forti tra cui Dzeko che però non è l’unico pericolo.