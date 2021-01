Siviglia, Lopetegui avvisa Gomez: “Qui per darci una mano ma non ha il posto assicurato”

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato dopo la vittoria in Copa del Rey contro il Valencia anche del nuovo acquisto del club andaluso, Alejandro Papu Gomez. Il mister è stato piuttosto chiaro su cosa si aspetta dal fantasista argentino chiamato a dare una mano ad una squadra già con un’identità precisa.

Siviglia, Lopetegui avvisa Gomez

Parlando nella conferenza stampa post gara contro il Valencia, Lopetegui ha risposto ad alcune domande proprio sull’arrivo di Gomez: “Cosa ci può dare? Innanzitutto è il benvenuto. Se lo abbiamo preso è perché è un giocatore che ci piace, ma a Siviglia affronterà la più grande sfida della sua carriera”, ha chiarito il mister. “Viene qui per aiutarci a migliorare. Questa è una squadra che sta lavorando bene. Viene per aiutarci e per competere con gli altri compagni, che stanno facendo bene e non gli renderanno la vita facile”.