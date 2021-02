Siviglia, Lopetegui e l’esordio di Papu Gomez: “Positivo. Non era facile per lui dopo un mese senza giocare…”

Esordio per il Papu Gomez ieri sera con la maglia del Siviglia. L’argentino ha debuttato con la nuova squadra dopo l’addio all’Atalanta. Per lui un’ora di gioco nella sfida di Copa del Rey contro l’Almeria, vinta per 1-0 grazie al gol di Ocampos su assist di Suso, altre due vecchie conoscenze del calcio italiano. Dopo la sfida il tecnico Julen Lopetegui ha voluto commentare anche la prova dell’attuale numero 24.

Lopetegui sull’esordio di Gomez

“L’esordio di Gomez? È stato positivo, credo non sia stato facile per lui dopo un mese e mezzo senza gare ufficiali”, ha spiegato Lopetegui sull’argentino che era stato escluso dalle gare recenti dell’Atalanta ed era stato costretto ad allenarsi da solo nell’ultimo periodo. “Lui si è allenato un mese con la Primavera e affrontava un quarto di finale, una gara piuttosto impegnativa e importante contro un’avversaria importante. Ma io ho visto che già in allenamento faceva capire che stava bene e credo abbia giocato una buona parte di gara in modo interessante. Ci ha aiutato finché è stato in campo”.

Una buona prima impressione quindi per il tecnico che ha scelto di inserirlo subito nella lista del club per la Champions League.