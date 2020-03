Siviglia, Monchi non ha dubbi: “Mio modo di lavorare è modello di successo”

I tifosi giallorossi sicuramente ricorderanno Monchi. L’attuale direttore sportivo del Siviglia ha chiuso la sua esperienza alla Roma nel 2019 dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco. Noto al mondo sportivo per le sue incredibili plusvalenze, il dirigente spagnolo ha rilasciato un’intervista alla radio ufficiale del Siviglia nella quale spiega come ha ritrovato il club andaluso.

CRESCITA – “Molte delle cose che avevo in mente il giorno del mio ritorno sono state realizzate, il club è cresciuto molto mentre ero a Roma. Adesso l’obiettivo è crescere ancora e sono salito su questo treno per aiutare con la mia esperienza e le mie conoscenze. Ho ancora i miei pregi e i miei difetti, ma sono maturato e l’esperienza di permette di analizzare le cose con maggiore freddezza”.

SUCCESSO – Creare plusvalenze è sempre stato il punto forte del direttore sportivo che elogia il suo modo di lavorare: “Dietro a delle plusvalenze c’è tutto un lavoro dietro da fare. Bisogna prendere giocatori a prezzi convenienti per poi poterli vendere quando il loro valore è salito. Lavorare in questo modo non mi genera alcun trauma, perché so che questo è un modello di successo. Costruiremo un modello che ci lasci la possibilità di decidere se vendere o meno i giocatori”.