Siviglia, Monchi: “Rakitic ritorna nel nostro club? Ora è impossibile, forse in futuro”

Potrebbe rimanere in Spagna Ivan Rakitic dopo aver concluso la lunga e fortunata parentesi al Barcellona. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista croato con cittadinanza svizzera, ai ferri corti con il club blaugrana, potrebbe far ritorno al Siviglia, in Andalusia, dove già è stato protagonista fra il gennaio 2011 e il 2014. Il direttore sportivo del club, Monchi, non ha escluso tale possibilità: “Non so se potrà accadere nei prossimo anni, oggi è molto difficile che tutto venga confermato – ha detto ai microfoni di Canal Sur Radio -. Ha un contratto con il Barcellona ed è del Barcellona. Non ha perso sentimento nei confronti del Siviglia, ma ora come ora è impossibile poterselo riprendere”. Rakitic, fra tutte le competizioni, con gli andalusi ha totalizzato 32 gol in 149 presenze. Anche la Juventus, da tempo, è sulle tracce del vicecampione del mondo (2018 in Russia).