Siviglia, Monchi: “Vincere la Liga difficile ma non utopia, ci poniamo limiti ambiziosi…”

Ha cominciato molto bene la stagione il Siviglia, che si trova, dopo 13 partite giocate, a solo un punto dalla coppia al vertice Real Madrid-Barcellona (che però devono recuperare lo scontro diretto il prossimo 18 dicembre). A tal proposto, il direttore sportivo Monchi ha parlato al giornale spagnolo As: “Estate da capogiro con grandi cambiamenti, ma sono entusiasta. Di solito quando inizia un nuovo ciclo serve un periodo di adattamento, questa volta è stato anche piuttosto rapido. Lo staff tecnico è stato decisivo in tal senso, dando un’idea specifica alla squadra. Per il Siviglia è molto difficile vincere la Liga, ma non dev’essere un’utopia: questa squadra è cresciuta molto anche imponendosi limiti molto ambiziosi e sfide entusiasmanti”.

ORGOGLIO – E ancora: “Ai tifosi dico di continuare a divertirsi e di sostenerci quando, inevitabilmente, arrivano momenti più difficili – ha proseguito Monchi -. Questo calcio deve riempirci di orgoglio, vale anche per i rivali del Betis, perché Siviglia è una splendida città”. E chissà che la formazione di Lopetegui, ex Real e Spagna, non rimanga lì per tutta la stagione…