Siviglia, Papu Gomez: “Ho avuto altre proposte ma sono orgoglioso di giocare nel club di Maradona”

Il Siviglia ha presentato il suo primo e unico acquisto della sessione invernale arrivato dall’Atalanta che è il Papu Gómez. L’argentino ha rilasciato un’intervista ai media ufficiali in cui ha spiegato come è nata la trattativa e cosa si aspetta da questa nuova avventura. “Non so se è il destino , ma prima di venire ho parlato con molti calciatori che hanno giocato qui e altri che hanno vissuto nella città andalusa. Per me è una nuova avventura in un grande club come il Siviglia e sono molto felice ed emozionato. Questo club ha una storia molto bella con tanti argentini che sono passati. Ognuno ha lasciato il segno e spero di farlo anche io. Maradona ha giocato qui e sono orgoglioso di poter indossare una maglia che ha indossato Diego“.

“Sinceramente non sono mai stato interessato alla parte finanziaria . Ho avuto proposte di club arabi di lasciare l’Atalanta, ma ho sempre guardato alla parte calcistica che mi rendesse felice. Per il resto c’è tempo e credo di essere in un momento molto bello, in una fase di maturità della mia carriera e della mia vita e volevo continuare a giocare a livello agonistico alto, essendo in nazionale e potendo competere in un campionato importante come quello spagnolo e in un club importante come questo. Quando si è presentata l’opportunità di venire al Siviglia, non ho pensato più di un minuto. Sicuramente mi manca il ritmo della partita, ma mi stavo allenando con la seconda squadra dell’Atalanta e devo solo riprenderlo e solo giocando sarà possibile. Negli ultimi anni ho giocato in tutte le posizioni da centrocampo in avanti. Qualunque cosa voglia l’allenatore, sono disponibile. Ho giocato sulle fasce, centrocampista, trequartista … penso di poter fare bene. Sicuramente giocare in un altro campionato sarà una sfida tosta per me ma credo anche un’avventura molto bella”.