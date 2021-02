Siviglia, Papu Gomez: “Messi mi ha chiesto dell’Atalanta”

Leo Messi e Papu Gómez hanno parlato per diversi minuti al termine di Siviglia-Barça, gara di andata della semifinale di Coppa nazionale che si è risolta a favore dei locali con il risultato di 2-0 allo stadio Sánchez-Pizjuán. L’ex della Dea ha spiegato cosa si sono detti. “Abbiamo parlato di tante cose in generale, mi ha chiesto anche cosa fosse successo all’Atalanta e il fatto che ritrovarmi in Spagna aveva attirato la sua attenzione su di me – conferma l’ex trequartista nerazzurro in un’intervista a Cope Siviglia -, è stata una chiaccherata tra amici ed è sempre un piacere scambiare due parole col capitano della mia nazionale. Il suo futuro? No, non mi ha detto nulla”. Il nuovo acquisto del Siviglia ha parlato anche del suo rapporto con il capitano della nazionale. “Amo molto Leo, è capitano della squadra argentina, e voglio il meglio per lui”, ha detto Papu, che ha giocato 5 partite con l’Albiceleste.