Siviglia rinato in Liga, Ocampos: “Il segreto? Mister Mendilibar ci uccide fisicamente”

Tre vittorie di fila in campionato per il Siviglia che dopo l'esonero di Sampaoli è ripartita. Ocampos svela "il segreto".

Quattro vittorie consecutive, di cui tre in campionato e una, sontuosa, in Europa League contro il Manchester United. Indubbiamente un momento magico per il Siviglia che dopo un lungo periodo di crisi sembra essere rinato.

Come anticipato, il Siviglia è reduce da tre partite con vittoria in Liga, quattro totali considerando anche i quarti di finale di ritorno di Europa League. In classifica in campionato la formazione spagnola è risalita a 41 punti all'undicesimo posto condiviso con il Girona (decimo con una migliore differenza reti).