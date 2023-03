Siviglia, stagione flop: Sampaoli esonerato

La decisione della società.

Redazione ITASportPress

Jorge Sampaoli non è più l'allenatore del Siviglia. L'annuncio è arrivato in queste ore con una nota ufficiale della società. Il tecnico argentino, al secondo mandato con gli andalusi, non è riuscito a migliorare la situazione dal suo ritorno e per questo è stato esonerato.

Fatale per Sampaoli la sconfitta nell'ultima giornata di campionato contro il Getafe. Il 63enne aveva preso il posto di Julen Lopetegui a ottobre e in 31 partite disputate è riuscito a vincerne solo 13 partite.

Pur essendo ancora in corsa in Europa League, il Siviglia si ritrova in una posizione di classifica infelice in Liga con appena due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Per questa ragione la società ha optato per il cambio in panchina.

Nel comunicato, il club ha reso noto che si sta adoperando per ufficializzare già in giornata il nuovo allenatore affinché possa essere al comando dell'allenamento previsto per oggi alle 18.