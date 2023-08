Skriniar: “Mai avuto dubbi, Psg mi è sempre stato vicino”

Oggi ha giocato contro il suo passato Milan Skriniar. La partita contro l'Inter nel torneo asiatico ha messo di fronte il presente del difensore che è il Psg e la sua ex squadra, l'Inter . "Ho sempre creduto al trasferimento. Fin dai primi contatti non c'erano dubbi sulle mie intenzioni e io non avevo dubbi: volevo andare a Parigi" . Queste le parole di Milan Skriniar a Le Parisien . Il difensore ex Inter si è espresso su quella che è stata la trattativa che quest'estate l'ha portato a vestire la maglia del Psg . "Ora sono qui e, sinceramente, credo sia fantastico. Abbiamo iniziato a parlare l'anno scorso, è vero. È stata una trattativa lunga. Solo che a volte alcune cose richiedono un po' di tempo per realizzarsi".

Infine, il difensore ha voluto mettere in risalto un particolare che è risultato molto importante per la sua decisione. Skriniar ha sentito molto interesse da parte del Psg, anche quando era infortunato e le sue condizioni non erano al meglio: "Avevo sempre qualcuno che si interessava a me. Per sapere quali erano le mie condizioni, come mi sentivo. Anche quando ero infortunato i contatti non si sono mai interrotti, ho parlato molto con il dottor Christophe Baudot e il direttore sportivo Luis Campos".