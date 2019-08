Sneijder dà l’addio al calcio giocato: il futuro ad Utrecht

Wesley Sneijder ha deciso: niente più calcio giocato. Il trequartista olandese ha dato l’annuncio dell’addio al pallone in maniera originale, con un’intervista rilasciata al sito dell’Utrecht, la squadra nel cui stadio ha deciso di acquistare uno skybox per assistere alle gare casalinghe del club. Proprio questo investimento ha attirato l’attenzione della società che aveva contattato il giocatore per parlare di questa trovata. Nella lunga chiacchierata, l’eroe del Triplete dell’Inter ha ammesso di aver smesso con il calcio giocato dopo l’esperienza qatariota con la maglia dell’Al Gharafam. Ed ora? Dalla sua postazione privilegiata, Sneijder si godrà l’Utrecht, il club della sua città natale, nella quale non ha mai potuto giocare.