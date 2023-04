Sneijder: “Fossi proprietario Chelsea sarei arrabbiato con Enzo Fernandez perché…”

Wesley Sneijder non le manda certo a dire a Enzo Fernandez e al Chelsea . L'olandese ex Inter è rimasto molto deluso dal calciatore argentino acquistato dai Blues per oltre 100 milioni dal Benfica. Prendendo spunto dalla deludente prestazione della squadra inglese in settimana contro il Real Madrid in Champions League, l'ex storico calciatore ha detto la sua a RTL7.

RABBIA - "Se fossi il proprietario del club e dagli spalti vedessi Gallagher correre mentre il mio giocatore da 100 milioni di euro (Enzo Fernandez ndr) che non lo fa... beh ecco, mi arrabbierei eccome", ha detto Sneijder. "Se ti hanno portato per quella cifra puoi aspettarti che almeno corra come un matto, giusto? Se fossi io il presidente, chiamerei quel ragazzo per una riunione. Non credo nemmeno che sia un grande calciatore. Sono state dette grandi cose per quello che ha fatto alla Coppa del Mondo e pensavo che l'avrebbe fatto anche al Chelsea, ma è chiaro che non è lontanamente all'altezza".