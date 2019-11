Sneijder: “Il più forte con cui abbia mai giocato? Guti senza dubbio, ecco perché”

“Avevo un’intesa incredibile con Guti, ci trovavamo anche senza guardarci. Un fenomeno, il più forte con cui abbia mai giocato, mi ha detto una grandissima impressione”. Parola di Wesley Sneijder, che ha rivelato questo particolare a sorpresa nella lunga intervista rilasciata a Fox Sports NL, di cui abbiamo già riportato una parte: “Quando sono diventato titolare nel Real Madrid, Guti non mi ha parlato per tre mesi perché andava in panchina, ma da quando abbiamo iniziato a giocare insieme è stato pazzesco”. Abbastanza incredibili come dichiarazioni, avendo l’olandese, nell’esperienza ai Galacticos, avuto a che fare con campioni straordinari del calibro di Raul, Van Nistelrooy, Casillas e Robben, senza dimenticarci dei compagni con cui ha vinto il Triplete all’Inter… Ma con Guti, a quanto pare, un’intesa speciale.