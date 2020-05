Sneijder torna al Galatasaray: può essere il vice di Terim

Wesley Sneijder può tornare al Galatasaray. L’ex trequartista anche dell’Inter, tra gli eroi del Triplete nerazzurro del 2010, potrebbe iniziare la sua carriera da non calciatore in Turchia. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ormai da un anno, l’ex numero 10 starebbe pensando a diventare allenatore.

In questo caso vice. Stando a quanto si apprende dal RTL Nieuws, infatti, Sneijder sarebbe in contatto con il club turco per ricoprire il ruolo accanto al’esperto Fatih Terim. L’olandese aveva giocato al Galatasaray dal 2013 al 2017 vincendo anche due campionati, tre Supercoppe e tre Coppe di Turchia. Adesso, per lui, sembra poter iniziare una nuova carriera che, si spera, possa essere di altrettanto successo come quella da giocatore.