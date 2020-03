Solidarietà in Bundesliga, quattro big in aiuto delle “piccole”

Mentre in Italia infiamma la polemica riguardo al finire o meno questo campionato, ecco che dalla Germania arriva un grande gesto di solidarietà tra club. In questo momento delicato anche per il calcio, farsi la guerra è inutile e l’imperativo è sostenere il movimento calcistico. In Bundesliga è successo proprio questo.

SOSTEGNO – Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Lipsia infatti hanno deciso di rinunciare alla quota derivante dai diritti tv e stanziare aiuti per i club più “piccoli” e che in questo momento sono sicuramente più in difficoltà. Secondo quanto riportato dal Corriere Della Sera dei 45 milioni derivanti dal contratto televisivo, le quattro squadre hanno diritto a 12.5 milioni. Una cifra che però, sommata ad altri 7.5, verrà stanziata per aiutare le squadre più piccole. Spetterà poi alla Bundesliga decidere come verranno stanziati i soldi. Rummenigge ha commentato così il gesto: “Vogliamo inviare un segnale di solidarietà a tutti i club della Bundesliga e della Bundesliga2. In questi tempi difficili, è importante che le spalle più forti sostengano quelle più deboli. Con ciò, vogliamo anche dimostrare che il calcio è in piedi in questo momento”.