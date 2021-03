Solskjaer accusa il Chelsea: “Influenzano gli arbitri”

L’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha criticato il Chelsea dopo la partita del 26° turno della Premier League finita 0-0 e giocata a Londra. In uno degli episodi contestati dai Red Davils, la palla, mentre si trovava nell’area di rigore dei Blues, è stata colpita con la mano dell’attaccante Callum Hudson-Odoi, che stava correndo con un avversario. L’arbitro dopo essere stato sollecitato dal VAR, è andato a vedere personalmente il replay del video, ma non ha cambiato idea e non ha assegnato il rigore al Manchester United. Solskjaer non è stato d’accordo con la decisione dell’arbitro e ha anche ricordato le lamentele pre-partita del Chelsea pubblicate sul loro sito web. In uno dei tanti post, è stato preso di mire il calciatore del Manchester United Harry Maguire per i suoi interventi ruvidi nei recenti incontri con i Blues, per i quali non è stato punito.

L’accusa di Ole

“Non capisco assolutamente perché non sia stato assegnato un rigore a nostro favore. Sul replay, si vede chiaramente che la palla ha colpito la mano di Callum Hudson-Odoi. Ci sono stati rubati due punti. Non voglio alimentare una discussione, sarebbe come mettere pressione esterna agli arbitri. Il Chelsea ha scritto di Harry Maguire e del VAR prima della partita, ed è piuttosto scorretto da parte loro pubblicarlo sul sito web del club. Ciò influisce sulla partita dell’arbitro. Frank Lampard a suo tempo parlava molto di un rigore a nostro favore. E, naturalmente questo ha influenzato l’arbitro”, ha affermato Solskjaer a Sky Sports.

L’ex arbitro Mark Clattenburg ha espresso sconcerto per la decisione del suo collega Stuart Atwell: “Sono stupito che il Manchester United non abbia ricevuto un calcio di rigore. Hudson-Odoi ha usato la mano che era alzata e in una posizione innaturale quando ha toccato la palla. Chris Kavanagh, responsabile del VAR, ha ritenuto che Atwell avesse commesso un chiaro errore e gli ha dato l’opportunità di guardare il replay sul monitor vicino al campo. Come ha fatto Atwell a non indicare il dischetto dopo? Un mistero “, ha scritto Clattenburg nella sua rubrica per il Daily Mail.