Solskjaer batte Guardiola ed entra in ‘un club speciale’ con… Mourinho e Klopp

Una vittoria per dare fiducia alla squadra e… per le statistiche di Ole Gunnar Solskjaer. Il Manchester United batte il Manchester City in Carabao Cup per 1-0. Un risultato che serve solo per la gloria e che non permette comunque ai Red Devils di rispondere al 3-1 incassato all’andata.

Restano il risultato e la prestazione ma anche un curioso record per il tecnico norvegese. Come riporta Goal, infatti, Solskjaer si porta a quota due successi esterni consecutivi contro il diretto rivale Pep Guardiola. L’allenatore del Manchester United è solo il terzo mister ad essere riuscito nell’impresa. Come lui, solamente José Mourinho e Jurgen Klopp sono riusciti a battere due volte di fila in match ‘fuori casa’, il manager catalano. In questa stagione, infatti, i Red Devils avevano già messo ko i rivali Citizens in campionato a dicembre per 1-2. Guardiola aveva perso due gare consecutive contro lo stesso allenatore solamente contro gli attuali mister di Tottenham e Liverpool. Solskjaer è quindi il terzo allenatore in assoluto ad entrare in questo club davvero “speciale”.