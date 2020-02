Solskjaer duro contro Raiola: “Pogba non è suo, ma del Manchester United…”

Aveva ipotizzato un addio da parte del proprio assistito, Mino Raiola adesso deve fare i conti con le parole di Ole Gunnars Solkjaer a proposito di Paul Pogba. Il francese resta al centro dei rumors di mercato che lo vorrebbero in partenza, magari direzione Juventus.

Ma al mister del Manchester United non sono andate giù le parole del potente procuratore, tanto da volergli rispondere senza giri di parole.

NON DECIDE LUI – Parlando in conferenza stampa il tecnico norvegese ha chiarito le vicende riguardanti il Polpo: “Con Raiola non ho mai parlato, questo è certo. E no, non ho riferito a Paul cosa avrebbe dovuto dire il suo agente. Il cartellino di Pogba appartiene al Manchester United e non a Raiola”, ha detto duramente Solskjaer. “Sono sicuro che Paul non vede l’ora di giocare nuovamente con noi: come giocatore l’ultima cosa che vuoi è essere infortunato, c’è la voglia di aiutare la squadra. Sa che deve lavorare duramente, e quella di tornare in forma per sé e per il Manchester United è una sfida per lui. Ha iniziato a correre sul tapis roulant, il rientro si sta avvicinando: speriamo di poterlo rivedere presto”.