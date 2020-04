Solskjaer e i giocatori in isolamento: “Speriamo che le mogli sappiano fare… cross”

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo del calcio cambiando, di fatto, le abitudini dei calciatori, ora costretti ad allenarsi in casa con modalità piuttosto diverse da quelle consuete. Ecco perché, nonostante il momento difficile, in casa Manchester United c’è chi spera che i suoi giocatori possano avere un aiuto da parte delle… compagne o mogli.

Ole Gunnar Solskjaer, come riporta il sito ufficiale Red Devils, si è lasciato andare ad alcuni auspici riguardo le sessioni di training della squadra: “I giocatori hanno programmi individuali e diete da seguire: potrebbero approfittare di questo periodo per lavorare su qualcosa di specifico per i loro ruoli in campo”, ha spiegato il tecnico che poi ha aggiunto: “Mi sono allenato in giardino con i miei figli e forse anche i giocatori dovrebbero fare lo stesso. La maggior parte di loro ha case grandi e giardini spaziosi, quindi si spera che le loro compagne… sappiano fare cross”, ha concluso Solskjaer.

I GIOCATORI FREMONO PER TORNARE IN CAMPO