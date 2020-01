Solskjaer e la ‘disperazione’ di Pogba: “Non ce la fa più. Vuole tornare a giocare…”

Una stagione storta quella fin qui vissuta da Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, oltre a dover far fronte ai consueti rumors di mercato, è stato alle prese con numeri problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per la maggior parte della stagione.

A parlare dell’annata del francese è stato il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer che, come consuetudine in questa stagione, ha risposto a diverse domande sul Polpo a margine della gara di Carabao Cup contro i rivali del Manchester City.

DISPERATO – “Paul ha avuto una stagione terribile con diversi infortuni. Ha un disperato bisogno di giocare a calcio”, ha dichiarato Solskjaer. “Se c’è una cosa che so di Paul, è che adora giocare a calcio e allenarsi, e questo è sempre stato nella sua mente. Chiunque sia infortunato, non vede l’ora di tornare in campo e sentirsi libero dal dolore. Pogba ha giocato spesso con dolore, quindi sono sicuro che quando non ne avrà più gli piacerà ancora di più giocare. Come lo vedo? Sinceramente vedo un ragazzo stufo di essere fuori e che sente un disperato bisogno di giocare a calcio. Paul è sempre stato un grande professionista, quindi non ho dubbi sul fatto che quando tornerà si divertirà molto”.