Solskjaer: “Roma? Non siamo in finale, contro il Barcellona…”

Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Roma

Il calcio riserva sempre sorprese, ma obiettivamente sarà dura per la Roma ribaltare la sconfitta per 6-2 contro il Manchester United maturata all’Old Trafford. Il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa, partendo dalla condizione atletica della sua squadra: “Abbiamo testato la resistenza dei giocatori perché devono essere in grado di arrivare a 50 partite stagionali. Abbiamo studiato alimentazione e abitudini dei nostri calciatori. Non giocando domenica abbiamo cambiato il nostro modo di allenarci. Bisogna essere flessibili perché ad agosto non si sa il calendario di tutta la stagione".