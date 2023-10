Sommer ricorda: “Al Bayern situazione “selvaggia”, troppi disordini”

Intervenuto ad un'intervista rilasciata al quotidiano svizzero Blick , Yann Sommer è tornato sulla variegata avventura al Bayern Monaco . Il portiere ha di recente lasciato la Germania per trasferirsi all'Inter e ha motivato la sua scelta su con due risposte: in primis la confusa situazione ormai stabilita a Monaco di Baviera, poi il riferimento ai media tedeschi. Questi erano troppo pesanti sulle prestazioni dei calciatori.

LARIVELAZIONE: "Ho vissuto una situazione estremamente "selvaggia" quando ero al Bayern. Ogni giorno vi erano licenziamenti, cambiamenti. Davvero tanti disordini e problemi vari. Da lì però ho imparato come funzionano le cose nel Bayern: scegli uno o due giocatori e poi i media scattano. Poi si scelgono due nuovi giocatori e così via, finché è stato anche il mio turno" ha dichiarato Yann Sommer. Il portiere ha affrontato la difficile situazione concentrandosi sul campo: "Io non avevo voglia di difendermi pubblicamente. La cosa più importante, per me, era giocare e aiutare la squadra ad avere successo. Per fortuna, alla fine, tutto è andato bene".