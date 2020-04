Son, 3 settimane di servizio militare in Corea del Sud: il Tottenham conferma

Arriva la conferma anche dal Tottenham: il calciatore Heung-Min Son, per tutti solo Son, è stato chiamato dal proprio Paese per fornire servizio militare. L’indiscrezione giunta alcuni giorni fa è stata ufficializzata anche dal club inglese che dovrà fare a meno del suo calciatore per 3 settimane.

In passato, la vittoria ai Giochi Asiatici 2018 aveva evitato un periodo di leva più lungo, ma non l’assoluzione totale dall’obbligo previsto dallo stato coreano. Ed ecco perchè adesso, la squadra Spurs dovrà rinunciare al suo centrocampista o attaccante per circa un mese. Reduce dall’infortunio subito al braccio, Son è chiamato dalla Corea del Sud a compiere 3 settimane di leva: “Il club conferma che Son inizierà il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud questo mese. L’attaccante è tornato nel suo paese d’origine a fine marzo, dove è attualmente in quarantena. Il calciatore tornerà a Londra a maggio, al termine del servizio militare”, queste le parole apparse sul sito ufficiale del Tottenham.